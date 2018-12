La patata caliente de Gameiro y Batshuayi es hoy nuestro tema de portada. Si lo miramos desde la perspectiva de los 25 años que hemos celebrado con todos ustedes, no deja de ser una anécdota, una noticia más que dentro de poco caerá en el olvido, pero desde la eterna urgencia del hoy es para el Valencia CF una cuestión casi de supervivencia. Si el equipo quiere reaccionar de verdad ya se han convencido de que los va a tener que sacar, aunque ello, no lo olvidemos, supone el reconocimiento de dos errores monumentales del pasado verano. Del club, porque mejorar la delantera era el punto clave y prioritario que se habían marcado para afrontar los retos de esta temporada y la apuesta ha resultado un completo fiasco, al menos por lo que ya hemos visto hasta ahora y lo que se vislumbra. Aunque en este caso hay que colgarlos también en la mochila del entrenador, empecinado de una manera casi obsesiva con el francés que le está dejando literalmente con el culo al aire, por no decir en riesgo de que lo acaben echando a él también.



Más opiniones de Julián Montoro.