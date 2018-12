Peligro de ´Centenariazo´

No sé si alguien recuerda qué actos hizo el Real Madrid con motivo de su Centenario, imagino que muchos, aunque lo que más recordarán sus aficionados es haber ganado ese año la Champions y en la parte negativa desde luego el fiasco de la Copa con el 'Centenariazo' del Depor en el Bernabéu. Sin olvidar, cómo no, la pugna por aquella Liga que se llevó finalmente el Valencia CF. Por mucho que se esmere el club en adornar y dar contenido a este histórico 2019, cosa que hasta ayer tampoco había hecho más allá de una camiseta, al final lo más importante es lo que ahora mismo no tenemos, un equipo que compita con los mejores, que gane partidos y sea capaz de emocionar a su gente. Este Valencia CF lo que ha hecho hasta ahora es destruir todas las ilusiones que había depositadas en esta temporada y eso lamentablemente no lo pueden arreglar Cañizares, Ayala, Albelda, Baraja y Claramunt, tendrán que ser ellos, Marcelino, los jugadores, Mateu...El golpe ha sido tan grande que hay poca confianza en que lo consigan, pero cosas más grandes se han visto.



Más opiniones de Julián Montoro.