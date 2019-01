Verdades y ´mentirijillas´ de Marcelino

Han pasado casi dos semanas desde el partido con el Huesca y pronto sabremos si el gol de Piccini es el punto de inflexión o solo el que valió para conseguir una victoria más de las pocas que ha logado esta temporada el Valencia CF. Mucho se ha hablado de ello durante estos días, sobre todo porque no ha habido partidos, pero llega el día en el que hay que empezar a confirmar o descartar esa reacción que tanto buscamos, ellos los primeros sin duda. Tal como está el equipo al final lo prioritario ahora es ganar, volver de allí con tres puntos más, el propio Marcelino tiene muy claro que si no empieza a ganar partidos ese «pase lo que pase» pasará a la historia y un día u otro dejará de ser entrenador del Valencia. Aunque no todo se puede reducir al resultado, el de Vitoria, por todas las circunstancias que lo rodean, es un partido para observar de principio a fin, cada minuto, cada momento, cada detalle...

También Marcelino ha hablado de ello, de la mucha confianza que necesitan los jugadores –él es el primero que ha de transmitirla– y de la «negatividad» que dice captar en el entorno. Hombre, algo negativos podremos estar incluso los más positivos, lógico cuando el equipo ha ganado cuatro de diecisiete partidos y está a diez puntos del Sevilla. Tampoco es momento de quejarse de falta der apoyo, sino de dar más argumentos para cambiarlo. Lo que pasa es que al asturiano, y que me perdone si esto no es así, tampoco conviene tomarle muy en serio determinadas cosas que dice en sus ruedas de prensa. Él mismo reconoce que hace un año salió a contar alguna «mentirijilla» cada vez que le preguntaban por el mercado de invierno, así que tampoco tenemos motivos para pensar que hoy dice la verdad cuando defiende que sus cuatro delanteros son mejores que Chicharito. Sobre todo porque él mismo es quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar a Gameiro y Batshuayi porque no han dado el nivel, porque es el Valencia CF el que ha sondeado el fichaje del mexicano y porque, sin ir más lejos, en esa misma rueda de prensa previa al partido con el Alavés dijo cosas como que «un futbolista que viene aquí no puede venir de paseo. No queremos esa mentalidad. Queremos futbolistas ambiciosos, ganadores y con la ilusión de mejorar cada día. Tienen que ser conscientes de que su rendimiento debe de mejorar». Y ahora, a ganar en Vitoria.

