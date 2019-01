En realidad Marcelino tiene razón, al menos parte de razón, porque es verdad que tiene mucho respaldo por parte del club. Todo el que puede tener a estas alturas de temporada un entrenador con los números que presenta su equipo si los comparamos con el coste de la plantilla y las expectativas, es decir, lo que el propio club y los aficionados esperaban de ellos. Si no tuviera ese respaldo, hace semanas que no sería entrenador del Valencia CF y eso es algo que nadie puede poner en duda, ni siquiera él, como ya advirtió tiempo atrás cuando dijo que no se veía muchos años en su actual cargo precisamente porque tiene claro que situaciones como esta pueden darse y de hecho se dan en el fútbol. El único respaldo que se puede considerar absoluto para un entrenador es que el club en una situación como esta confirme en público y en privado que acabará la temporada pase lo que pase, y eso al menos de momento aquí no ha ocurrido. Y por lo que parece no va a pasar. Marcelino, pese a la derrota de Vitoria y al margen de lo que ocurra en la Copa, estará el sábado en Mestalla y ahí es donde se la empieza a jugar de verdad, absolutamente. Será un día para transmitir al equipo el máximo apoyo y confianza, los que quieren que siga Marcelino y también los que no.

Más opiniones de Julián Montoro.