La final no es en la Copa

Puede que el Valencia CF elimine al Sporting en la vuelta porque solo tiene que marcar un gol, aunque va a ser difícil que podamos soñar con esa gran fiesta que sería la final de la Copa que por partida triple quiere la ciudad en este 2019, sobre todo si hay que jugar el partido de vuelta y sucesivos con la pareja Vezo-Diakhaby. Como ya argumentó Marcelino, no es necesario fichar un central por Murillo porque en defensa somos sólidos. Claro que lo trascendente ahora mismo no es tanto un central o un delantero como la posibilidad o no de que el entrenador llegue al partido de vuelta, que es el próximo martes en Mestalla.

De momento, este era un buen partido para reforzar al grupo de cara a esa auténtica final... ¡frente al Valladolid! Hacía falta porque la desconfianza del equipo crece en la misma proporción que la ofuscación, todo eso va a pesar como una losa el sábado y ya sabemos cómo están encajando los jugadores esa presión. Se llevan, en cambio, una derrota de las que pesan en el ánimo. El Sporting, con su equipo suplente, te gana y te gana bien. Esto no tiene buena pinta.