Marcelino y la ruleta rusa

Ganar, tan simple cuando el viento viene de cara y casi misión imposible cuando las cosas se ponen mal. Salir de una espiral de malos resultados como esta en la que tenemos metido al Valencia CF no es sencillo, ya lo hemos vivido otras temporadas, incluso con mejores plantillas que la que tiene ahora Marcelino, y rara vez la cosa termina bien. Lo sabe el entrenador y lo sabe Mateu, porque son gente de fútbol. No quiero ser especialmente negativo a tan pocas horas de ese partido pero las cosas son así y vamos a estar más cerca de conseguir el objetivo de ganar si el sábado vamos allí sabiendo a lo que nos enfrentamos. Marcelino es el primero que no lo va a tener fácil, para superar este trance, si lo supera, necesitará entre otras cosas mucha suerte, que el partido se le ponga de cara, que los jugadores se liberen de la presión y ese día por fin entren los goles. Y así un partido tras otro en una especie de ruleta rusa. Si pierdes, mueres. Pero también Mateu Alemany tiene que acertar, con su decisión, con el momento en que la tome y con el mensaje que envía el club en un momento tan delicado.

Y, a todo esto, el Valladolid volvió a perder, esta vez en la Copa con el Getafe. En LaLiga han ganado uno de los últimos nueve, el examen es difícil pero tampoco tanto.



Más opiniones de Julián Montoro.