No puedes fallar, Marcelino

Ya no hablo de ultimátum ni de no ultimátum, de un partido ni de tres, ni siquiera de la Copa del Rey, sino de responsabilidad histórica. Seguramente nunca un entrenador del Valencia CF ha tenido tanto apoyo en una temporada con resultados tan malos. Tiene un respaldo de los jugadores que va mucho más allá de lo habitual en estos casos, tiene el apoyo de la afición, la confianza del club y ahora también de la propiedad, que es también parte importante del club. Si con todo esto Marcelino no es capaz de enderezar el rumbo del equipo, apaga y vámonos.

A estas alturas ya hemos entendido que nada va a ser fácil, que la pelota entrará o quizá no. Que hay otras cosas que tienen mala solución, que va a ser muy complicado que venga un futbolista capaz de hacernos olvidar los errores del pasado verano a la hora de diseñar la delantera. Que no es sencillo aislar a los jugadores de una situación en la tabla que genera bloqueo y ansiedad. Aún así, con todo esto en contra y a favor, no puedes fallar, Marcelino. El primer entrenador que tiene la oportunidad de sentarse en el banquillo del Valencia CF en el año de su centenario.