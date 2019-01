La Copa sí interesa, no hay duda

Hace tiempo que aprendimos a poner en remojo determinadas declaraciones públicas de Marcelino y con esto no quiero decir que el entrenador sea un poco mentiroso, sino que a veces no interesa decir las cosas de la manera que a muchos nos gustaría escuchar. Ejemplos hay decenas, si ir más lejos, hace menos de dos semanas dijo que cualquiera de sus cuatro delanteros le parecía mejor que Chicharito Hernández, ahora parece que ya no. ¿Ha cambiado de opinión en tan pocos días? ¿Acaso le han convencido los partidos que viene haciendo el mexicano en los últimos días con el West Ham? Evidentemente no, habrá cambiado en todo caso de estrategia, entonces quedaban muchos días por delante hasta el cierre del mercado, ahora solo cuatro y lo único que tiene en claro es que se han ido dos jugadores, Murillo y Racic, Batshuayi es un cero a la izquierda y no ha venido ninguno.

Lo mismo se puede pensar cuando de lo que se habla es de la Copa del Rey, puede decir lo que quiera en cada momento, pero la realidad y la prueba de lo mucho que le interesa o no esta competición al Valencia CF la tendremos mañana, en el partido contra el Getafe, en cada detalle del mismo empezando lógicamente por la alineación que vaya a presentar el entrenador. Y no tengo duda de que interesa.

Bajas tienen todos, rotaciones hacen todos, si la plantilla no es más larga es porque así lo han querido teniendo tres competiciones. La Liga es importante y el Valencia CF está obligado a remontar los malos resultados de la primera vuelta, entre otras cosas para no ver de cerca posiciones de descenso, pero la Copa es la Copa. Y pocas veces se dan situaciones como la que se puede presentar en este 2019 del Centenario. Solo dos jugarán esa final, que hasta podría jugarse en Mestalla aunque eso está por ver, y sería del género tonto no plantearse que hay un equipo de los ocho que disputan estos cuartos de final que podría meterse en la final de la Copa sin haberse encontrado por el camino a Barcelona, Real Madrid, Atlético y Sevilla, y que ese equipo podría ser el Valencia CF si elimina al Getafe. Puede caer el Barça y que el sorteo de semifinales depare un Sevilla-Real Madrid, por ejemplo, cosa que dejaría la otra semifinal en un enfrentamiento entre los ganadores del Getafe-Valencia y el Betis-Espanyol. ¿Interesa o no esta Copa?