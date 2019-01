El árbitro estaba de espaldas y no podía ver a Damián Suárez acercarse a Kang In Lee y propinarle un pisotón sin balón por medio, no ya por hacer daño porque no pretendía dejarlo cojo, pero sí para provocar, para calentar al jugador rival, sacarlo de sus casillas y forzar la expulsión, mucho más siendo prácticamente un chiquillo. Menos coartada tiene el árbitro asistente, aunque se supone que para estos casos está el VAR, para dar a los árbitros una información que no han visto en jugadas que pueden ser trascendentes como goles, penaltis o posibles agresiones.

Si hubieran actuado con ese comportamiento antideportivo le habrían restado mucha tensión a este partido, que ya tiene para dar y vender como pudimos apreciar en la comparecencia de Marcelino, un 'pique' se podría decir que insólito entre los entrenadores si dejamos fuera de categoría a Mourinho. Entiendo que el asturiano está caliente por la derrota de Getafe, porque su equipo no hizo allí un buen partido y además alguno se le llegó a reir en la cara. Hasta el aficionado lo ve así y le pide seguir en la Copa cueste lo que cueste. Esto, más allá de las palabras, solo se arregla de una manera, que es ganando el partido y la eliminatoria.

Después, ya se lo dedicamos a Bordalás, a Damián o al mismo Rubiales, que ayer le dio al Betis la final de la Copa en el año del Centenario del Valencia CF. Gracias. No habrá mejor protesta que estar el 25 de mayo en Sevilla y ganarla.



