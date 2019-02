Doctor, yo estoy con usted

Sé que no está bien justificar la violencia ni defender la agresión física, pero hay muchas maneras de agredir y el mamporro que le suelta el médico del Valencia CF Pascual Casañ a Damián Suárez es solo una de ellas. No sé por qué me viene a la cabeza aquello de «tu dedo nos enseña el camino», que dijo Florentino Pérez cuando Mourinho fue a sacarle un ojo a Tito Vilanova, que en paz descanse. Miren ustedes si los jugadores, el entrenador y demás personajes de ese club habrán calentado los ánimos durante esta eliminatoria que hasta el médico explotó en ese momento y reaccionó de esa manera, que no es correcta, pero evidencia lo mucho que había calado en el equipo ese sentimiento de respuesta a la agresión y a la provocación del que hablaba Rodrigo todavía con la sangre a doscientos por hora, nada más acabar el partido: «Pensaban que nos íbamos a dejar intimidar». La justicia, también la deportiva, tiene esos vericuetos por donde a menudo se acaba escapando el que menos lo merece, por eso Diakhaby, que simplemente pasaba por ahí, se lleva el mismo castigo que Suárez, uno de los actores materiales –no sé si intelectuales– de esta sucia estrategia. Por eso mismo, me van a perdonar pero solo puedo decirle al doctor del Valencia CF Pascual Casañ que yo estoy con él. Y al club que no dé más cancha a cantamañanas.

