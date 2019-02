Rotaciones sí, vaciladas no

Todos podemos opinar sobre las rotaciones pero los entrenadores son los que manejan toda la información y conocen -o deben conocer- cómo está cada jugador de manera científica antes de un partido, incluso mejor que ellos mismos. Hacer cambios cuando juegas cada tres días es algo absolutamente necesario a menos que tengas una plantilla de auténticos atletas superdotados, casi máquinas, otra cosa es el criterio con el que el cuerpo técnico utiliza toda esa información y la oportunidad de los cambios que se deciden en cada momento. Si Marcelino no lleva a Gayá es porque piensa que se le puede romper, si pone a Parejo es porque confía en que eso no ocurrirá. Si se deja a Rodrigo es porque sabe que no tendrá a Mina el domingo y lo quiere fresco, eléctrico, y porque para eso han traído otro en el mercado de enero.

Rotaciones, sí, otra cosa son experimentos, vaciladas y ataques de entrenador que a estas alturas se pueden pagar ya muy caros. Esta competición no es la Champions pero, como la Copa, llegar a la final y ganarla es la bomba. Mientras, el PSG gana en Old Trafford en el primer partido con VAR en la historia de la Champions League. No llegó a tiempo para el gol de Fellaini, el que se ayudó con la mano y al final dio la clasificación al equipo que entonces dirigía Mourinho . Y pensar que si lo llegan a poner tres meses antes, a pesar de todo, el Valencia CF podía haber estado ahí.



