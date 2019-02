Esto no va a ser una fiesta

No es la Champions, como a todos nos gustaría, pero este es uno de esos partidos europeos que apetece ver. Por el escenario, el ambiente, el rival, la lucha... En directo, para el espectador tiene que ser la bomba, pero en el terreno de juego no va a ser tan divertido, como advierte Marcelino. No es que de repente les haya entrado un ataque de pánico frente a un equipo que no es ni mucho menos de los mejores que hay en esta competición, es un partido que puede ir muy de cara si las cosas se hacen muy bien, si el equipo está muy concentrado atrás y acierta en sus ocasiones, porque lo que es correr, hay que mentalizarse de que habrá que correr y pelear mucho, y eso es algo que ahora mismo no le viene demasiado bien al Valencia CF por las bajas y la acumulación de esfuerzos que lleva en el último mes.

El equipo quiere luchar la Europa League. El club también y la afición por supuesto sueña con llegar hasta la final. A partir de ahora es cuando vamos a ver si este equipo puede con las tres competiciones. Si supera al Celtic vendrán rivales más potentes, pero esta eliminatoria es la más peligrosa por el momento en que viene, en medio de la semifinal de la Copa y futbolistas a medio volver.



Es la pancarta que apareció ayer junto al Ciutat. Se ve poco firme al Levante UD pidiendo apoyo para el futbolista mientras vista su camiseta. Es una opción.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.