Y todos contentos

Cabezón, terrorista y hasta asesino de jabalíes son algunos de los calificativos que le ponían en las redes sociales a Marcelino después de anunciarse la alineación para este partido, aunque bastaron unos pocos minutos para comprobar que todo estaba en su sitio y el resultado final no ofrece dudas. Y no, ellos no son más malos de lo que habíamos contado, lo que pasa es que el Valencia CF hizo un partido muy serio, no les dejó hacer nada, y en cambio trabajando mucho y bien sí les hizo fallar mucho más de lo habitual en la zona de riesgo, para sentenciar aprovechando su calidad arriba. Ahí los goles vinieron mano a mano entre los dos delanteros que puso. Así de sencillo. Le pedíamos al entrenador que gestionara bien los recursos que tiene en la plantilla y es lo que está haciendo, unas veces acierta más y otras menos, unas veces nos gusta más, otras menos. Eliminatoria resuelta, la gente contenta, los que insultaban y los que no, y a pensar en el Espanyol, que ese partido va a ser bastante más complicado y las bajas son importantes.

El Valencia, por cierto, se había quejado por un tifo y una pancarta que iban a colocar los hinchas del Celtic. ¿Cómo la iba a prohibir la UEFA, que en Viena permitió pancartas de 'Puta Valencia' e insultando a dos empleados del club?



