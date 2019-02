No hagamos de Kang in Lee un problema

Las dudas vienen de una respuesta de Marcelino en la que poco más o menos deslizaba que Kang in Lee no entró en la lista para el partido ante la Real Sociedad porque lo que quería es ganar. Sí, desde luego que pudo el asturiano haberlo dicho de otra manera que no diera pie a tanta interpretación, hasta sorprende porque el concepto que tiene el entrenador sobre este futbolista no puede ser más alto, pero esto es el fútbol profesional, otro mundo en el que Kang in es bienvenido, pero aquí el cariño no siempre se demuestra con caricias, no siempre te van a decir lo que te gustaría oír. Aprender es también sufrir, escuchar que un día no vas convocado porque ha vuelto Guedes, trabajar siempre.



Atropellando a todos

Si a final de temporada resulta que Kangin Lee no ha jugado ni dos partidos más de los que lleva ahora mismo, cosa por cierto muy improbable, entonces habrá que pensar que el plan no ha salido bien, pero decir que el Valencia CF no está cuidando a este jugador porque no ha vuelto a jugar desde el día del Getafe es equivocarse de pleno. Sobre todo porque no es verdad. El coreano es un futbolista especial y eso lo saben en Paterna desde que llegó, su progresión a través de las categorías inferiores desde que era un niño ha sido extraordinaria, de matrícula de honor tanto para él como para el club, que creyó tenerlo todo bajo control sin contar con que el chico va tan deprisa que les ha acabado atropellando a todos. Por eso le han tenido que adelantar el contrato que estaba previsto para el próximo verano aunque eso le impide volver a jugar con el Mestalla, porque se ha zampado su temporada de transición en el filial en menos de cuatro meses. Ya dejó el sello con un gol en el día de su debut en Mestalla, Trofeu Taronja, y su irrupción definitiva en el primer equipo con solo 17 años no ha hecho más que demostrar que está preparado. Tanto él como su entorno harán bien en asimilar que no va a ser fijo en las alineaciones de aquí a final de temporada, pero a estas alturas sí pueden tener claro que el chaval tendrá sus oportunidades seguro, en las que volverá a demostrar que puede ayudar al equipo a ganar partidos, como ya lo ha hecho más de una vez. No podemos convertir esto en un problema, porque solo los grandes de verdad son capaces de algo así. Y hay poquitos.



