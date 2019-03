Una final y otro atraco

Mucho se ha hablado y escrito en estos meses del acierto y desacierto del club en la organización de los actos de su Centenario para que, al final, casi sin buscarlo el Valencia CF va a dar a sus aficionados el mejor regalo con la ilusión de esa final de la Copa. Podemos montar desfiles y reunir a todos los que han hecho grande este club, que si nos paramos a contar son muchos miles, pero en el fútbol no hay nada como jugar una final y, por supuesto, ganarla. El fútbol se come todas las previsiones, el Valencia CF se jugará media Champions y la fecha emblemática del 18 de marzo, el día del Centenario, no coincidirá por apenas unas horas con el partido que se jugará horas antes en Mestalla ante el Getafe, el equipo que rompiendo también todas las expectitivas marca ahora mismo la línea de la Champions.

Hasta a Paco López, prudente y comedido como ninguno, lo han terminado por convencer de que aquí el que no protesta se las come dobladas, una tras otra. Ahora dirán que el del VAR estuvo perfecto al no intervenir pese a lo escandaloso de la falta que se inventa el árbitro para anular el gol, y que el problema es que no entendemos el protocolo. Pero ahí queda, después de lo de Casemiro el día del Madrid, un puntito más 'guindado'.



Más opiniones de Julián Montoro.