Me han contado que en el momento en que Cláudio tomó el testigo y levantó por primera vez la bandera, la misma que empezó llevando Mario Alberto Kempes al comenzar la marcha del Centenario, un estruendo recorrió las calles de la ciudad, como si la Mascletà estuviera ya a punto de comenzar aunque apenas eran las diez de la mañana. Kempes es y siempre será la leyenda, el crack, pero quizá por la cercanía o por lo especial que fue todo lo que rodeó la final de La Cartuja o por aquellas míticas goleadas al Barça de Van Gaal, Cláudio López tiene un magnetismo muy particular. Y eso que no era en sus días de futbolista un tipo especialmente simpático ni solía dar entrevistas ni reír las gracias a nadie, pero el Piojo en el terreno de juego llegó a ser una fuerza descomunal, hizo muy feliz a la gente y eso es algo que el aficionado no olvida nunca. Porque al final, el fútbol es mucho de sufrir y por eso la gente recuerda con tanta alegría esos momentos de infinita felicidad, momentos que solo los títulos y las grandes victorias contra esos equipos que todos sabemos pueden dar. De eso habla también Santi Cañizares, otro grande que vino a ganar títulos, en una entrevista que se puede leer en nuestra edición digital y también en la página web del propio club.

En el Piojo López tienen muchos jugadores de este Valencia CF un espejo donde mirarse, un futbolista que dio en este equipo lo mejor de su fútbol, ni antes de llegar era mejor que cuando se fue ni después volvió a ser nunca el que vivimos y disfrutamos en Mestalla. Sus palabras en esta entrevista que hoy publicamos en SUPER han de ser escuchadas: este Valencia CF tiene una magnífica oportunidad para trascender y estos jugadores la posibilidad de ser recordados eternamente, como Kempes y el Piojo. No puede haber mayor motivación que esa y mucho menos en un año como el que estamos para afrontar esa gran final que espera frente al FC Barcelona. Ese día, con permiso de la Europa League que sigue su curso, tiene que ser el auténtico colofón a la celenración del Centenario. Si estos jugadores lo hacen realidad, como dice el Piojo la gente no los olvidará nunca y siempre que se dejen caer por València notarán el calor y el cariño de todos.



Más opiniones de Julián Montoro.