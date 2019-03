Pues ya tenemos otra final

Venimos de un 18 de marzo emocionante, vamos a vivir en cuestión de horas dos días de muchas sensaciones con el partido de La Roja y el de las Leyendas en Mestalla. Hay por delante un 25 de mayo ilusionante y la expectativa del 29 de ese mismo mes, día en que está prevista la final de la Europa League. Desde hoy, sin embargo, ya podemos añadir algunas fechas más a este particular calendario que nos tiene atrapados, porque entre el 9 y el 15 de abril el Valencia Basket disputará una nueva final de la Eurocup frente al Alba Berlín. No será fácil pero no hace falta decir que este equipo es un auténtico especialista en esta competición, en la que será su octava final europea en busca del cuarto título. Cuando peor parecen ponerse las cosas, ocurrió en La Fonteta y también en Kazan, más pronto saca ese equipo el orgullo y acaba por imponerse.

La espina de la última y dolorosísima derrota en esa final de la Eurocup contra Unicaja se la sacó Valencia Basket solo unas semanas después conquistando el título de liga, pero eso fue en 2017 y ya hay ganas de volver a levantar un trofeo que, como la Europa League para el Valencia CF tiene el aliciente de la Champions, viene con el premio añadido de la Euroliga. Mientras, disfrutemos de un fin de semana especial que tendrá como epicentro el viejo Mestalla, que finalmente ha sobrevivido al Centenario en pie a pesar de que en los planes que se hicieron años atrás a estas alturas ya no debería existir.