El Centenario no se acabó

Hace una semana escribí que el 18 de marzo de 2019 pasará a los libros como uno de los días más grandes en los cien años de historia del Valencia CF por todo lo vivido en las calles de la ciudad, incluso por encima de títulos. Lo que ocurre en apenas unos pocos días el valencianismo se superaba a sí mismo mostrando al mundo del fútbol y a la sociedad en general todo su poder y su magnetismo. Todas las leyendas sin excepción coinciden en esta idea. Va siendo hora, y me consta que eso ya está ocurriendo, de que el Valencia CF se dé cuenta de lo fuerte que puede llegar a ser cuando tira de arraigo y se apoya en los suyos, porque, y esto no cambia, de fuera vienen y vendrán a vilipendiar su buen nombre a la más mínima oportunidad.

No se puede dejar pasar este momento porque pocas veces un acontecimiento ha unido a tantas personas y voluntades. El Centenario no ha acabado con el partido de las leyendas, esto no puede ser más que un aliciente para coger velocidad empezando por los meses que faltan para acabar esta histórica temporada. Ha habido que trabajar mucho, mucha gente, para conseguir que el Centenario sea lo que hemos vivido hasta ahora, pero queda lo más difícil, que el equipo ponga el remate final alcanzando los objetivos que tiene por delante. Se resumen prácticamente en uno, que a finales de mayo sigamos de celebraciones.



