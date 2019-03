Marcelino, este es el partido, y lo sabes

Si esto acabase en empate, y visto el historial ese resultado no se pagará muy bien en las apuestas, todavía podremos seguir diciendo que nada es definitivo, que todo está por decidir, que hay un montón de equipos implicados, una tremenda igualdad y todavía 27 puntos por disputar. Y todo eso será cierto, datos irrefutables con la clasificación en la mano que son buenos argumentos de entrenador, aunque no será menos cierto que el Valencia CF ha dejado pasar una oportunidad más, y ya serían muchas, para optar de manera clara y contundente a esa cuarta plaza de Champions League que el club necesita. Marcelino, después de no haberle ganado al Getafe en Mestalla por mucho que el equipo lo mereció como tantes otras veces, este es el partido. Lo sabes, aunque no lo dices por lo que pueda pasar. Hay otros equipos pero en esta lucha no hay rival más directísimo que el Sevilla y así es como hay que encarar esta cita, con el convencimiento de que esta es una auténtica final.

Sé que deliberadamente estoy apuntando al entrenador aunque lo hago simplemente como cabeza vivible del equipo, no con ninguna fijación enfermiza. Evidentemente los jugadores tienen mucho que decir en este partido, en el del miércoles y en definitiva en lo que nos queda de este año del Centenario. Y para motivarlos, después de lo que hemos vivido en València estas semanas y mirando ese póster del Partido de las Leyendas que ha publicado SUPER, no se me ocurre nada mejor que una fase que le acabo de leer a Manu Badenes en su opinión de este domingo: «Los futbolistas de ahora son las leyendas de mañana». Es el partido para enseñar las garras, a ellos y al resto de aspirantes. Algunos de ellos, como Getafe y Alavés, se llevaron este sábado un duro correctivo en sus aspiraciones, hecho que alimenta un poco más la teoría de que será el menos malo el que en esta atípica temporada se acabe llevando el gato al agua. Aunque en este Sevilla-Valencia poco importa quién sea al final el bueno y el malo, sino quién se va a llevar los tres puntos. Un partido para ganar y hacerlo con autoridad, como hace poquito más de un año con aquellos dos goles de Rodrigo. Es el primer partido del segundo centenario del Valencia CF y ojo que el segundo será dentro de apenas tres días conel Real Madrid en Mestalla. Marcelino, danos una alegría. O mejor dos.



