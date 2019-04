El que pierda puede salir bastante mal

Si no fuera porque el Valencia CF tiene por costumbre hacer sus goles más allá del minuto 90, lo que tiene a sus aficionados al borde de un ataque de nervios permanente, sería este un partido para competir hasta el 85 y, a partir de ahí, si persiste el empate sortear quién de los dos se deja un gol para que el otro sume tres puntos. Al equipo de Marcelino se le pone cuesta arriba la cuarta plaza de Champions League tras la derrota de Vallecas y volver a tropezar en este Derbi sería ya el principio del fin. Así de dramático se presenta el partido. He leído que para el Levante UD no lo es tanto, puede que sea verdad pero ojo, porque a la hora del choque en Mestalla se habrán jugado ya partidos que tienen mucho que ver en esto. Si las 20:45 de este domingo resulta que Villarreal y Valladolid han ganado y les sumamos tres puntos más en la clasificación, la cuestión de la permanencia se verá bien distinta. A los jugadores de Paco López y sobre todo en el palco seguramente les cambiará la cara y entonces viviremos un Derbi de una tensión fuera de lo común, porque el que pierda saldrá de allí bastante mal, para qué engañarnos.

Derbi ejemplar

Ya es un ejemplo de muchas cosas este Derbi valenciano desde hace bastante tiempo, sea en el Ciutat con ese color especial y el lleno asegurado de los matinales festivos o como en este caso en Mestalla. Es algo que hay que preservar por encima de todo. Guien gane, lo que siempre hay que esperar es que el Derbi de la ciudad sea una vez más ejemplo de deportividad dentro del rectángulo, en la grada y también en las calles. Por muchos años.

Asalto al Centenario

No sé si Marcelino y Paco López serán capaces de sorprenderse y ni siquiera si hace falta, porque tanto un equipo como el otro han dado muestras de una irregularidad que los hace bastante imprevisibles. Qué Valencia y qué Levante veremos es una auténtica incógnita y más con lo obligados que van los dos. Lleva años el conjunto granota buscando asaltar por fin la plaza de Mestalla, algo que no ha logrado nunca en primera división aunque lleva ya varios empates y más de una vez estuvo realmente cerca de lograr esa victoria tan simbólica ¿Lo hará en el año del Centenario?

