Es la hora de creer

Soñar es gratis, hacer realidad los sueños no tanto. A ver si al final va a ser verdad que allá por el año 2022, y no queda mucho para eso, tenemos en la ciudad de València el nuevo Arena del Valencia Basket y el Nou Mestalla terminados. Sobre el primero de esos proyectos no hay dudas, se hará aunque está claro que cuesta una auténtica fortuna. Respecto al futuro estadio del Valencia CF, nos lo han dicho ya tantas veces que es perfectamente humano que muchos no crean que esta va a ser la definitiva. Y es cierto, en estos diez años más o menos que han pasado nos han contado milongas de todo tipo y hemos visto muchas cosas alrededor de ese proyecto del estadio, supuestos pelotazos, ofertas fantasma, ventas inventadas, fondos buitre, mafias...Hay que hacer un esfuerzo para creer que esto que nos cuenta Mateu Alemany nada tiene que ver con todo aquello, que esta gente tiene las mejores intenciones y que estoa historia acabará bien. Pero hay que hacerlo, es la primera vez que el Valencia CF de Meriton habla en serio de la venta de las parcelas y la reanudación de las obras del nuevo estadio, un asunto que ha tenido aparcado mientras no se han dado unas condiciones mínimas de mercado ni se ha utilizado para vender faltas expectativas. Si ahora va adelante, es que va.

Y mientras, vayamos haciendo planes porque esto no se acaba aquí. Juan Roig sigue y sigue. De Eurocup, la Liga y en cuanto sea realidad el pabellón, traemos la Euroliga. Es como si el Valencia CF le gana la final de la Copa al Barça y al día siguiente Mateu –o en este caso Peter Lim– salen al balcón del ayuntamiento a decir que en unos días volvemos con la Europa League y en un par de años o tres, cuando inauguremos el estadio, con la Champions. Amunt!



