Que no la gane el Barça

Ni el Villarreal CF ni el Real Valladolid CF se van a dejar perder, qué disparate creer que eso pueda ocurrir en una última jornada en la que millones de ojos en todo el mundo estarán sobre esos partidos. Soy de los que piensan que la única posibilidad para el Valencia CF de estar en la Champions es ganar en Valladolid, porque ni Getafe ni Sevilla van a perdonar. Y creo que en este mismo bando están Marcelino y los futbolistas, cosa que me parece bien porque quiere decir que saldrán con la tensión correcta. Nos quedan dos partidos, de aguantarnos o no, y ya no hay nada que reservar por mucho que esa final de la Copa que viene después está en la mente de todos.

Lo que no sé si el Valencia CF ha detectado ya es que este sábado el Getafe tiene muchos aliados en Madrid, en la prensa madridista digo, los mismos que siete días más tarde serán del Valencia CF porque el Barça, si puede ser, no tiene que ganar la Copa. Porque al final de eso se trata, si es campeón el Valencia pues vale, daños colaterales, pero lo importante de verdad es que no la gane el Barcelona. Como la Champions con el Liverpool, vamos. Y luego se permiten el lujo de decir qué puede hacer el Valencia CF y qué no, qué puede fichar Peter Lim y qué no.

Más opiniones de Julián Montoro.