Pedro López y Kondogbia

Por muchas razones no puedo ser neutral si hablamos de Pedro López. Es desde hace muchísimos años uno de los míos, inmenso como profesional y persona. Lógico que Quico Catalán lo quisiera clonar, porque sea quien sea el que al final haga la plantilla lo tiene difícil para traer uno igual. Ahí dentro lo van a echar mucho de menos, todos lo vamos a echar de menos si, tal como amenaza, se acaba marchando muy lejos por algún tiempo. Espero que no sea mucho y que pronto podamos volver a disfrutar de una paellita allí donde tú sabes. Lo daban por acabado pero él se ha encargado de demostrar su valía para el Levante UD hasta el último día, hasta Girona. Los que de verdad le conocen estaban tranquilos, sabían que el capitán no les iba a fallar en un momento como ese. Y el papel no era fácil.

Y hasta el último día vamos a esperar también a Kondogbia, la 'bestia', empeñado como está en llegar a tiempo para ayudar tanto en Valladolid como sobre todo en la final de la Copa, a solo ocho días ya...Se le necesita en el campo y él también lo necesita en una temporada rara, en la que por diferentes razones, la mayoría lesiones, nunca ha alcanzado el punto de rendimiento que le convirtió la temporada pasada en el jugador más importante del equipo.



Más opiniones de Julián Montoro.