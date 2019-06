Maxi, Mina y Guedes

Maxi Gómez es el elegido por el Valencia CF como primer refuerzo para la delantera de cara a la próxima temporada, en la que es obligado mejorar el ataque después de que la falta de gol en muchos partidos le pudo jugar una mala pasada en la que acaba de terminar de manera brillante. Hasta ahí todo correcto, a partir de ahí todo son hipótesis. Rodrigo puede salir aunque se espera todavía esa oferta que convenza a las dos partes, al futbolista y al club, que puede ser del Barcelona, del Atlético o quizá de la Premier League, donde el círculo de equipos a los que podría ir el delantero es también reducido, pero los hay. Santi Mina puede entrar en la operación del uruguayo aunque hay por medio una cuestión de valoración que no está resuelta, porque el Celta no llegaría al precio que el Valencia CF cree que puede obtener por el gallego. Por eso desde Vigo se han movido en los últimos días con habilidad en el entorno del jugador para tratar de convencerlo para que facilite las cosas. No está hecho aunque no se puede descartar que el intercambio se pueda producir.

Luego está Guedes, una inversión que el club comenzará a amortizar dentro de dos meses y que ha de marcar diferencias la próxima temporada como lo ha hecho en la última solo a cuentagotas, debido a todos los problemas derivados de las lesiones y la difícil pretemporada que tuvo el portugués. Sea delantero o extremo, lo importante es tener a Guedes al cien por cien.



Más opiniones de Julián Montoro.