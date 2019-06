Malas noticias para muchos

Buenas noticias para el Valencia CF que por lo visto no lo son para todos, especialmente para los que ponían una y otra vez imágenes de las obras del Nou Mestalla paralizadas cuando se hablaba de las deudas de clubes de fútbol con Hacienda, siendo que precisamente el Valencia no las tenía y sí por ejemplo el Atlético de Madrid, al que tenían a dos palmos de sus narices.

Como si tuviera que purgar algún tipo de pecado mortal, parece que el Valencia CF tenía que ser culpable de todo, como de haber amañado el partido de Valladolid. Merecía además recibir el castigo implacable de la FIFA por haber fichado niños de manera irregular, como sí hicieron por ejemplo Barcelona, Atlético y Real Madrid y ya pagaron por ello. Por no hablar de los que ya dieron por culpable al club de Mestalla de haber pagado demasiado barato un aval del Instituto Valenciano de Finanzas para recibir un préstamo que devolvió integramente y que le ha permitido entre otras cosas seguir siendo el embajador más potente de València en el mundo, como se escuchó recientemente a algunos políticos. Pero no, resulta que no, que este club no ha tenido que ver con el asunto del supuesto amaño ni trató de influir en el resultado de otra manera que no fuera limpiamente en el campo, cosa que hoy sabemos que no todos pueden decir.

No dejaba de ser sorprendente el silencio del Getafe y en especial de su presidente, Ángel Torres, al que no han entrevistado en sus emisoras desde que saltó todo este escándalo. A lo mejor pensó que mejor iba a estar calladito, no sea que esta vez no le salga gratis.

