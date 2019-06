"No puedo garantizar nada". Es la frase de Rodrigo Moreno, la misma que utilizaba hace justo un año Mateu Alemany cuando le preguntaron por el mismo asunto, el futuro del delantero. Hoy, como entonces, el único que puede garantizar algo es el que ha de venir y poner sobre la mesa uno sobre otro los millones suficientes para que el Valencia dé por buena la pérdida de un jugador como él, que sin garantizar -otra vez- una cantidad exagerada de goles ofrece al equipo y al club muchas más cosas: talento, velocidad, implicación y compromiso. El Valencia CF sabe que hay tema con Rodrigo, como lo hubo el verano pasado. De hecho una apuesta de mercado de la envergadura que tiene la operación Maxi Gómez es inviable sin una venta importante y estratégica como lo es la suya, por mucho que el Celta se acabe llevando a Santi Mina. Ya advertía el propio Mateu que el objetivo y casi la obligación es cerrar el ejercicio 18/19 sin pérdidas para evitar una merma en el límite de coste de plantilla para la próxima temporada. Eso obliga a vender no mucho más allá del 30 de junio y, en este sentido, lo que sí se puede asegurar es que el Valencia está metido muy de lleno en el fichaje del uruguayo. A partir de ahí, no es complicado atar cabos.

Bastante más traumática sería la posible marcha de Parejo, por lo que supone en el terreno de juego para el equipo, su experiencia y también lo que representa en el club, como demuestran sus palabras respecto a todos esos comentarios malintencionados sobre el asunto Oikos. Estuvo de 10, claro.



