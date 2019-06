Los cambios necesarios en el Valencia CF

Tiene razón Juan de Dios Crespo, al que felicito desde aquí por la resolución del caso FIFA y los fichajes de menores de edad. Parece como si tuviera más repercusión perder este caso y ser sancionado que ganarlo y demostrar que las cosas se hicieron bien. Más que por el interés, será por el morbo que tiene el hecho de ser culpable y que caiga sobre ti el peso de la ley, de sufrir un castigo que dejaba a un club posiblemente durante un año sin poder fichar jugadores, como les pasó a otros equipos potentes de Europa. Un drama evitado brillantemente y que deja al Valencia CF –y al Villarreal– manos libres para hacer los cambios que estime oportunos en la plantilla. Ya están en ello y parece que no van a ser pocos. El fútbol tiene sus ciclos y después de dos años seguidos con un mismo entrenador, un tipo que impone un régimen muy estricto y exprime bastante al futbolista (para eso se le fichó, para establecer un orden donde no lo había en los años anteriores) la ley no escrita de este deporte obliga a tomar decisiones para mantener un nivel competitivo alto. O cambias de entrenador, o mueves muchas piezas para garantizar la suficiente entrada de nueva energía y hambre. Casar esta máxima con la necesidad de conservar una columna vertebral suficiente poara garantizar esa identidad que ha ido adquiriendo el equipo en estos dos años es la clave del éxito de cara a una temporada que una vz más va a ser difícil, en la que el equipo volverá a compaginar LaLiga con la Liga de Campeones, en la que a ver quién es el guapo que no le da la importancia que tiene y merece la Copa, después de haber levantado el trofeo que obliga a la defensa del título.

En realidad, cuando se habla de columna vertebral todos tenemos en mente una serie de futbolistas y posiciones. Si, como parece, puede haber cambios importantes en la portería y en la delantera, la cosa se ciñe probablemente a centrales y mediocentros. Y si estrechamos un poquito más el círculo, llegaremos a la conclusión de que casi todo lo que va a ser el proyecto del Valencia CF 2019/20 estará estrechamente relacionado con lo que ocurra finalmente con Parejo. Y en dos líneas de trabajo, una en qué postura va a tomar el club en el momento en que venga un equipo que ponga sobre la mesa una cantidad que se parezca a la cláusula y la otra, para el caso de que el capitán siga, cuánto va a apostar el Valencia por un jugador que compita con él por el sitio.



Más opiniones de Julián Montoro.