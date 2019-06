Todo empieza y todo acaba en Guedes

Lo bueno que tiene acabar bien la temporada es que todo lo anterior se olvida, queda una sonrisa de oreja a oreja que durará hasta bien entrado el verano, todo el sufrimiento se da por bueno porque, en definitiva, valió la pena. De nada le hubiera servido al Valencia CF haber ganado siete u ocho partidos de los muchos que empató, completar una Liga de 77 puntos si por ejemplo el Sevilla hubiera sumado 78 para llevarse la cuarta plaza de Champions. O si, para acabar, el Barça te hubiera pasado por encima en la final de la Copa. Ha sido un año excepcional en muchos sentidos del que hay mucho que aprender, al final se puede decir que todo salió bien aunque podría no haber sido así. No todos los años la Liga de Campeones se podrá comprar con solo 61 puntos ni Parejo aguantará 56 partidos a un nivel espectacular y sin lesionarse.

Hay, por tanto, que tomar nota, corregir y mejorar, aunque visto así puede parecer que al Valencia CF le ha tocado este año la lotería y tampoco es así. No ha tenido suerte con los delanteros, no ha funcionado la gran apuesta que era Batshuayi y no es normal que Gameiro fallase lo que fallaba en la primera vuelta, como hemos comprobado después. No ha estado nunca al cien por cien uno de los jugadores clave y uno de los fichajes más importantes de los últimos años como Geoffrey Kondogbia. Y por encima de todo, al equipo le han restado a lo largo de casi toda la temporada a Gonçalo Guedes, que dicho sea de paso es mucho restar. Llegó tarde y fuera de forma, sin haber jugado un solo minuto en toda la pretemporada con el PSG. Cuando quiso arrancar, vio que no podía porque una vieja molestia física se lo impedía. Quiso luchar contra ella, forzó en muchos partidos porque las cosas estaban saliendo mal y el equipo lo necesitaba, pero todo fue inútil y en diciembre pasaba por el quirófano. Después, otra vez a empezar desde cero en plena vorágine de partidos con el equipo peleando y muchas veces sufriendo en La Liga, la Copa del Rey y la Europa League.

La responsabilidad de ser el fichaje más caro de la historia, más presión, más prisas... Guedes acabó este domingo en lo más alto una temporada muy complicada y así es como necesita el Valencia CF a partir de julio al futbolista en el que ha invertido más de 40 millones de euros que empezará a pagar a partir de agosto al PSG. El Valencia dará bajas, venderá jugadores y fichará otros nuevos, pero todo empieza y todo acaba en este proyecto por volver a encontrar al mejor Gonçalo Guedes, el que conocemos.