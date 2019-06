Marcelino y Kang in Lee

No sé si la decisión corresponde a Marcelino, a Longoria, a Mateu Alemany o al mismísimo Peter Lim, pero el Valencia CF tendrá que marcar en breve un camino y enviar en algún momento un mensaje potente respecto a Kang in Lee, no tanto por el peligro de que el futbolista pueda volar porque se supone que su cláusula es muy importante, más bien un mensaje de futuro, que hablando de este chico ese puede decir que ya es presente, una declaración de intenciones. Hay diferentes opciones para conducir la progresión de Kang in y todas pueden ser en un momento buenas excepto venderlo ahora a un precio que no es el que se le intuye a la vuelta de un par de años, pero ya dijo Mateu que al final el mercado es el mercado y la frase de que los futbolistas acaban jugando donde quieren puede ser cierta. No queda claro si en ese saco metía también a una joya como el coreano, se intuye que de ninguna de las maneras, pero habrá que afinar bien con la solución porque no parece fácil en el contexto de este Valencia, en el que el club le dio galones de primer equipo pero a la hora de la verdad su participación no ha sido la que tiene que ser para un chico tan joven que ha de competir cada semana. Tan triste podría llegar a ser verlo jugar cedido en el Granada como comprobar como partido a partido se queda entre los descartes de Marcelino. El año que se avecina va a ser determinante para Kang in, hay que acertar y el compromiso del enterenador con la causa es esencial.



Más opiniones de Julián Montoro.