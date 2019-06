Ya pocos se ríen de Murthy

Le ha costado conectar pero con el mejor dominio del idioma y los hechos que se han ido produciendo en estos últimos dos años ya nadie se toma a cachondeo las declaraciones de Anil Murthy. El Valencia CF, además de estar dos años seguidos en la Liga de Campeones y haber ganado la Copa del Rey, tiene por fin un proyecto que puede gustar más o menos, pero que tiene unas líneas muy claras que lo convierten en un club reconocible y con una estabilidad que no se vivía desde hace mucho, y no hace falta refrescar la memoria porque el valencianismo tiene muy presente todo lo que hemos vivido en la última década especialmente. Un proyecto que ya no es el de un propietario jugando al FIFA ni un agente colocando su catálogo de modelos en el escaparate.

En esta entrevista exclusiva que hoy ofrecemos están prácticamente todas las claves de lo que ha ocurrido esta temporada y lo que vendrá en los próximos años. Queda reflejada en sus palabras la alegría vivida con la celebración de la Copa y la angustia de los primeros meses, porque esta temporada era clave y tenía que salir bien por muchas razones, porque el club no podía fallar a los suyos y a su historia con el Centenario y porque estaba en juego el salto competitivo y presupuestario que necesita el Valencia CF para no quedarse atrás definitivamente. Hay otros protagonistas, otros artífices del éxito, pero algo tendrá también Anil Murthy.



Más opiniones de Julián Montoro.