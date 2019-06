¿Quién quiere a quién?

Se van a cumplir tres semanas desde la final de la Copa y el Valencia CF todavía no ha dado ningún golpe en el mercado, aunque está bien situado en varios. Todo tiene una explicación y es la necesidad de ingresar una cantidad antes de que acabe el ejercicio para evitar pérdidas, una cifra que es bastante inferior a lo que en principio estaba previsto, pero que es importante. En este sentido la estrategia juega mucho y la de Mateu, acertadamente, es no regalar ningún futbolista al primero que pase. En el club han recibido propuestas por jugadores pero a día de hoy el que quiera fichar un futbolista del Valencia tendrá que pagarlo y bien. Es el caso de Santi Mina, al que el Celta ha convencido para regresar a Vigo. Pretende que le hagan precio aprovechando que el Valencia quiere a Maxi Gómez. Vamos a ver quién quiere más a quién, o quién necesita más a quién, si el Celta a Mina o el Valencia a Maxi. Yo creo que el Celta a Mina, aunque está claro que todo puede dar muchas vueltas y más tratándose de Mourinho, Carlos, el presidente del Celta, que tiende a tergiversar bastante las cosas. Hace un año llegó a decir que habían decidido no renovar a Daniel Wass, cuando fue el danés quien le dijo que no pensaba renovar porque se iba al Valencia. Y aquí está.



Más opiniones de Julián Montoro.