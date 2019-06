Paso al frente necesario

Los futbolistas siguen de vacaciones, para envidia del esto del mundo, se han consumido ya algunas semanas desde que se puso en marcha el mercado de verano y la gente empieza a estar nerviosita, se habla –hablamos– de muchos posibles fichajes, pero no todavía de fichajes. A estas alturas, con Marcelino y Mateu hay que hacerse a la idea de que va a ser un verano largo en el que, si de verdad y como han dicho el objetivo es mejorar la plantilla y dar ese paso adelante necesario después de dos años de estabilidad, hay que esperar y confiar hasta el último día si es necesario. Hace dos meses llegampos a pensar que estaba casi todo fichado a falta de algún retoque con todo lo que habían firmado anteriormente, Sáenz, Vallejo, Jason, etc... Hoy, con Champions y con Copa, nadie duda que los objetivos son claramente otros, futbolistas más contraspados y del agrado del entrenador. Quizá hay más dudas con las ventas, que parecen ahora en segundo plano más allá de Neto pero la posibilidad de que lleguen las propuestas por Rodrigo o Parejo, por poner dos ejemplos, sigue ahí. En fin, Mateu ha demostrado que trabaja y se mueve bien en el mercado, hay que confiar. No sé aunque me imagino cómo estaría el ambiente si el Valencia CF hubiera firmado tal día como ayer a un nuevo secretario técnico con todo su equipo, por mucho que haya buena parte del trabajo adelantado –por otros–.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.