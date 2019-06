Neto y Cillessen, truco o trato

La noticia de que el Valencia CF ficha a Jasper Cillessen por 35 millones de euros, así tal como le interesaba filtrar a toda prisa al FC Barcelona, obviamente da mucho de sí por aquí, desata todo tipo de comentarios y por supuesto críticas porque es evidente que, aunque se está pagando mucho en el mercado por los porteros, es una cifra escandalosa que el club de Mestalla, el mismo que hace un par de veranos se trajo a Neto de la Juventus por apenas siete kilos, difícilmente podría asumir. Y, de hecho, el Valencia CF no va a pagar esos 35 millones, ni tampoco 30, por el guardameta holandés. No sé si llamar a esto truco o trato, pero esa es la operación y el acuerdo que ha alcanzado Mateu Alemany con el Barcelona, la compra del holandés y el traspaso al Bará de neto por una cantidad que será similar y sobra la que andaremos atentos en las próximas horas, por más que nos llamen desconfiados. Otra cosa es cómo va a trabajar cada uno de los clubes la compra-venta en el aspecto contable, porque se supone que no es fácil burlar a los inspectores de LaLiga, que son casi peores que los de Hacienda, pero la operación está diseñada así y así, hasta donde podemos llegar, llevamos días intentando contarla.

Mientras, nos encontramos con que Rodrigo no cambia València por Nápoles, cosa lógica, y de paso le hace un favor al Valencia CF, que para traspasar a su delantero espera ofertas mejores que pueden venir de diferentes lugares, por supuesto también de Inglaterra.

