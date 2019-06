Cillessen da un paso adelante en su carrera

Bastante de acuerdo con el análisis de Santi Cañizares sobre este trueque de porteros al que hemos asistido entre Valencia y FC Barcelona. Si usted quiere saber de defensas centrales, pregunte por ejemplo a Fabián Ayala; si quiere saber de porteros, déjese aconsejar por gente como Cañizares, y así sucesivamente. Pues dice Santi que quien sale ganando de verdad es Cillessen porque viene de ser suplente para ser titular, y que no entiende demasiado a Neto por el hecho de haber aceptado exactamente lo contrario. La cosa en definitiva es más o menos así, con todos sus matices, una situación similar a la que vivió el propio Cañizares cuando dejó el Real Madrid tras comprobar que no había plena confianza en él para convertirse primero en el portero titular del Valencia CF y con el tiempo en leyenda del valencianismo. Para algunos seguramente significa más ser portero suplente del Real Madrid o el Barcelona que portero titular en el Valencia, para otros sin duda no.



Leyendas

La buena noticia es que para Jasper Cillessen parece que no, que le motiva a sus 30 años ser parte de un club con la historia del Valencia CF. Que jugar en el actual campeón de la Copa, un equipo que competirá en la Champions, vale más que sentarse en el banquillo del Camp Nou con la camiseta del Barcelona. Veremos si con el tiempo el holandés llega a la categoría de leyenda, pero es una decisión que de entrada le otorga el favor de los aficionados incluso antes de haberse puesto los guantes.



Y Neto

Viene para ocupar el lugar de Neto, una tarea que no parece tampoco demasiado complicada y tiene su explicación. Ese «yo» en el «yo conseguí junto a mis compañeros, no sólo una, sino dos clasificaciones...» que pudimos leer en su carta de despedida a los aficionados le delata en parte. Por lo demás, no es cuestión de restar ni regalar méritos, ha sido un buen guardameta en estos dos años, digamos que ha cumplido con las expectativas que había cuando lo ficharon, y ya está. Tampoco dejará huella como sí lo ha conseguido sin ir más lejos Jaume Domènech, sin ser brasileño sino de Almenara y con otras cualidades y condiciones distintas a las suyas.