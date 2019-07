El equipo está a pocas horas de iniciar la pretemporada y lo cierto es que han pasado en la plantilla pocas cosas relevantes de verdad, si acaso el fichaje de Cheryshev porque Marcelino pidió que se quedara, el de Jason, que parece tener también opciones de quedarse, y si acaso la marcha de Toni Lato a Holanda, por una cuestión sentimental y porque el entrenador apenas había contado con él la temporada pasada y es lógico que un chico de su edad quiera jugar. Y claro, lo de Neto y Cillessen, que también viene precedido de una decisión del míster de no contar con el brasileño. Vemos por tanto que, hasta ahora, la opinión del entrenador va por delante en muchas cosas, aunque no en todas porque de ser así ya estaría aquí Denis Suárez. Lo que ocurre es que esto, aunque el equipo empieza a rodar, no ha hecho más que empezar, no han habido salidas relevantes de las de verdad, porque la de Mina no llegaría a serlo de producirse, y tampoco fichajes de los que han de llegar para marcar diferencias. O sea, los nombres clave más allá de Maxi Gómez, que tiene un consenso bastante curioso por cierto, están todavía por llegar y esto es algo habitual en estos años de convulso mercado que vivimos, en el que siempre hay un club por mediocre que sea con capacidad para levantarte un fichaje a la mínima oportunidad. Lo de Maxi no tiene vuelta de hoja, si tan comprometido estaba y tanto han trabajado los clubes para hacer realidad su deseo, no sería de recibo echarse atrás.



Más opiniones de Julián Montoro.