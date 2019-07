El 'pulpo' Kondogbia

Entre lesiones y viajes a áfrica nunca llegó a encontrar Kondogbia la forma en toda la temporada y ese fue uno de los grandes problemas que tuvo Marcelino, además de no haber acertado fundamentalmente con el delantero y la mala suerte con Guedes, que tardó cinco meses en estar en condiciones de decidir partidos. Hay otras noticias, Maxi Gómez viaja para convertirse en futbolista del Valencia CF si no ocurre nada extraordinario por mucho que en el club no se acaben de fiar, se marchaba Santi Mina, un tipo que va a hacer muchos goles en el Celta junto a Iago Aspas, aterriza Marcelino en la ciudad deportiva para iniciar su tercer año de trabajo con este equipo, se estrenaban los fichajes sobre los terrenos de Paterna, de momento pocos. Sin embargo, el hecho de que Geoffrey Kondogbia eno solo esté sino que está mejor que ningún otro compañero a estas alturas no transmite otra cosa que buenas vibraciones. También será para él la tercera temporada y este año la tiene que romper, como se suele decir, porque es un futbolista y una inversión importante y vino para eso, para ser uno de los líderes de este Valencia CF.

Ha vuelto también Marcelino, hay ganas de escucharlo y conocer cómo ve el desarrollo de este mercado de fichajes en cuando a entradas de manera especial y también salidas, que como todos los años tiende a alargarse casi hasta el cierre.



Más opiniones de Julián Montoro.