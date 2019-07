Señor Lim, Kang In Lee no se puede ir

Señor Lim, Kang In Lee no se puede ir

No va a tener fácil solución el asunto del coreano, que de alguna manera ha captado que la confianza que el club tiene en él no alcanza para darle un dorsal y veinte partidos con el primer equipo del Valencia CF. Seguramente se equivoca porque una cesión bien planificada al club idóneo es una buena solución transitoria, pero es lo que piensa y lo que ha decidido libremente un tipo que solo tiene 19 años pero carácter y personalidad como si tuviera 29. Llegados a este punto no va a ser suficiente con decirle que ha firmado un contrato, que está obligado a cumplirlo o abonar su cláusula de rescisión, estamos ante un joven futbolista que si no se tuercen las cosas va a ser muy protagonista en los próximos diez años de fútbol, hará falta mucha cintura o tacto o mano izquierda o como se quiera llamar, porque esto hay que desbloquearlo como sea. Es difícil que esto lo solucione Marcelino, aunque el club lo obligase a quedarse con Kang In en la plantilla, ¿qué pasaría después cada semana que el chico se queda fuera de las convocatorias? Eso sería insostenible durante tantos meses. No sé si Mateu Alemany, que hasta ahora lo ha intentado sin el éxito que se presuponía.

Quizá tenga que ser el propio Peter Lim el que tome cartas en el asunto, al fin y al cabo es un futbolista del Valencia CF que puede tener en pocos años un altísimo valor para la sociedad de la que es máximo accionista. Desconozco cuánto están dispuestos a pagar por él esos clubes que lo están rondando, pero lo que tiene que saber Lim es que el club no se puede permitir vender a Kang In Lee por su valor de mercado actual. Igual entre asiático y asiático la cosa viene más suave y el acuerdo todavía es posible.



Dinero para fichar

La canción es la de todos los veranos, el Valencia CF no tiene dinero para fichar, aunque la realidad es que el club se ha hecho con su primera opción para la delantera y le ha traído a Marcelino a Cheryshev, que como le hemos escuchado a futbolista lo quería a toda costa. Y, además, se podrán poner muchas pegas a todo, pero la realidad es que no se ve al club tan desesperado por traspasar jugadores para ingresar sumas importantes más allá de los que no cuentan, que por otra parte es lógico que los quieran vender aunque ni en este caso –con la excepción obligada por razones obvias de Abdennour– hay intención de regalar nada. Y ofertas no faltan por varios jugadores de la plantilla.



Más opiniones de Julián Montoro.