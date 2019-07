Lim traerá a Otamendi si se lo propone

Hace un año Marcelino especialmente y Mateu Alemany hicieron el equipo con el beneplácito del máximo accionista, que digamos intervino solo al final para cerrar el fichaje de Gonçalo Guedes y poner el broche de oro a la plantilla. Sin duda ambos se habían ganado durante un año la confianza para continuar desarrollando un proyecto que había devuelto al Valencia CF a la Champions League, que era el único y gran objetivo. Hoy todavía está por ver cuál va a ser el papel de Peter Lim en este nuevo mercado de fichajes aunque ya se vislumbran al menos una operación en la que su participación va a resultar decisiva. Es lógicamente la de Nicolás Otamendi por tratarse de un fichaje importante en el apartado económico y que sin duda va a necesitar del apoyo de su amigo Jorge Mendes a la hora de buscar un acuerdo con el Manchester City. Si con la fuerza que va a hacer el futbolista, la capacidad de Mateu y la mediación del agente no lo consiguen, será porque era imposible, aunque ahora mismo se puede ver la botella medio llena porque el regreso del General no es una posibilidad remota, sino una opción viable aunque complicada. Hoy el City todavía cree que puede cambiar la opinión de Otamendi y hacer caja con su traspaso muy por encima de lo que puede ofrecer el Valencia CF, pero ojo a lo que pueda ocurrir a medida que vayan pasando los días.



La bomba

A día de hoy la postura de Kang In Lee es definitiva, o se queda en el primer equipo o quiere que el club lo traspase. Cómo se ha llegado hasta ese punto es algo casi increíble, ocurre que en la vida de este joven coreano todo pasa muy deprisa, para bien unas veces y otras no tanto. La cuestión es que, frente a eso, el margen de maniobra del Valencia CF no es muy amplio siempre que se trate de llegar a una solución por las buenas, que es lo que hay que empezar a buscar a toda costa en esta cumbre de Singapur. Por encima incluso de fichajes.



Más opiniones de Julián Montoro.