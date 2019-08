El asunto Kang In Lee no está cerrado

Tiene toda la pinta de que en los próximos días o semanas va a haber tema Kang In Lee porque el entrenador acepta la decisión que se ha tomado en Singapur pero no parece estar o, hablando claro, no está nada convencido. Eso quiere decir que en su plan podría encajar al coreano pese a que su presencia en la plantilla no estaba prevista, aunque de entrada lo va a tener complicado para jugar porque hay muchos jugadores en su zona de influencia para repartir minutos y él no es precisamente el que parte mejor colocado.

La reflexión de Marcelino cuando le preguntan por el joven futbolista lleva mensaje para el club y también para el propio jugador, por si en estas circunstancias todavía sigue interesado en marcharse y evitarle de esta manera el problema. Hasta Singapur, Kang In estaba convencido de que lo mejor era marcharse y de hecho había pedido al club que valorase ofertas para traspasarlo. Ahora vamos a ver cuál es la postura porque el jugador tiene la opción de quedarse y ser «uno más» pero sabe lo mucho que arriesga si decide quedarse. Ha de estar convencido y, sobre todo, creer mucho en sí mismo.

Una cosa está clara, ni Lim ni nadie ha de decirle a Marcelino quién tiene que ser titular y quién tiene que jugar más minutos en cada partido, lo que sí hay que exigirle al entrenador es que sea fiel a sus palabras, que cuando dice que «jugará los minutos que pueda siendo lo más justo posible con la plantilla», eso al final sea exactamente así. Hay indicios para pensar que la pasada temporada no siempre ocurrió, pero lo pasado, pasado está. Celebremos mientras que el equipo está cada día más para competir y que, de momento, hay indicios para pensar que el plan de Marcelino, que pasa por confiar ciegamente en la base de jugadores que ya estaban la temporada pasada, puede hasta funcionar, otra cosa es hasta dónde.

Esos indicios son fundamentalmente la recuperación de Kondogbia para volver a montar el temible tándem con Parejo y la presencia arriba de Rodrigo y Gameiro, desaparecidos durante los primeros meses de la temporada anterior. Si ellos funcionan, a los que habría que sumar también a Guedes, la teoría de que los fichajes vienen a ser poco más o menos que ajustes quizá salga bien. Si no, la plantilla al menos hasta el momento tiene las mismas carencias que hace un año.