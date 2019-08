Se capta cierto mosqueo con los fichajes

Marcelino puso en el regreso a Mestalla el mismo once titular que ganó la final de la Copa del Rey al Barça hace dos meses y medio. Se puede interpretar como un tributo o un guiño a los futbolistas o una manera de decir que, con un par de trueques de los que a la larga parece que el equipo saldrá ganando, somos los que éramos. O somos lo que somos. No es el día de la presentación del Valencia CF el mejor momento para ponerse pesimistas, sobre todo porque el equipo está fuerte y está bien a pocos días de empezar la temporada de verdad, esa es la garantía, pero se puede entender perfectamente al aficionado que empieza a estar algo defraudado con lo que le están vendiendo, y me refiero a los refuerzos que ya está pidiendo Marcelino de manera insistente y el club parece en condiciones de acometer de una vez por todas.



Lo de Mangala se puede considerar arriesgado, pero al final es un futbolista que tiene nivel no para cuarto central del Valencia sino para algo más, aunque ha de estar bien físicamente y ahí es donde está precisamente el riesgo, que al final no pueda aportar cuando de verdad se le necesite. En el acuerdo económico y en el contrato que se le haga al jugador irá también esa prima de riesgo, seguro, aunque deportivamente no hay manera de cubrirse las espaldas.

Luego está lo del lateral, que es un poco más preocupante aunque en este caso no por una cuestión de lesiones. Si al final y después de darle tantas vueltas hemos llegado hasta Jaume Costa y además cedido, con todos los respetos, es como para mirárselo con detenimiento. A quien corresponda. A estas alturas empieza ya a quedar muy en entredicho la operación de salida de Lato, porque de momento y mientras no se demuestre lo contrario, está claro que no van a mejorar para nada esa posición si el elegido es el futbolista del Villarreal, que sí, será más veterano, pero no perdamos de vista el dato de que lo ha descartado Calleja en el Villarreal, y estas cosas a veces son manías de entrenadores pero lo normal es que no.

En cualquier caso, le equipo está para ganarle a la Real Sociedad dentro de siete días en Mestalla, con o sin esos refuerzos que al final tampoco van a elevar el nivel sino a complementar. A ese precio, tampoco se les puede pedir mucho más. Con los problemas lógicos a estas alturas, el encaje del nuevo delantero que siempre cuesta un poco al principio, pero lo dicho, con músculo y muchas ganas de empezar a sumar esos puntos.



