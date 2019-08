Mestalla está con el equipo y con Marcelino

Si es que había alguna duda, Mestalla le demostró al máximo accionista en el Taronja que cree en este equipo y en Marcelino, porque han puesto de manifiesto en estos dos años que juntos saben lo que se llevan entre manos y además han traído un título después de años de zozobra y malos rollos. Está claro que ganar la Copa no es ganar la Champions, pero tampoco es un delito y a lo largo del verano en algún momento lo ha llegado a parecer. Hay que tomar cuanto antes las decisiones más acertadas para cerrar la plantilla, no hay ahora mismo nada más importante que eso, por mucho que hay detalles que no terminan de cuadrar. Los errores de ahora o todo lo que no se haga de aquí al 2 de septiembre probablemente se pagará antes o después, veinte días de agosto son una locura de tiempo, como estamos viendo todo puede cambiar de un día para otro, pero interesa que sea cuanto antes. La realidad es que el Valencia CF tiene un buen equipo, lo demostró en un partido de nivel como el del Inter, es posible que vivamos un estreno de temporada brillante, sería una gran noticia visto lo que sufrió el aficionado en Mestalla la temporada anterior, pero eso no oculta que en realidad la plantilla sigue estando descompensada, sobran por un lado y faltan por otro.



Capitán

Importantísimas en un escenario como este y después de todas las tensiones que se han vivido las palabras que escribe el capitán, al que hay que felicitar porque desde hace un tiempo sabe elegir bien las palabras y los momentos, como tiene que ser. Se confirma con el mensaje de Parejo que en el equipo hay algo más que ganas y ambición, por encima incluso de las palabras del entrenador hace algunos días, que hablaba de lo difícil que será superar el «techo» de la campaña anterior. Se debía referir al techo que ha establecido el equipo en estas dos temporadas, porque en realidad el techo del Valencia CF ha estado y debe estar siempre más arriba.



