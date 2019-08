Marcelino y Lim, uno duda y el otro duda

Marcelino duda y Peter Lim duda, seguramente estamos ante el quid de la cuestión, que va más allá de un fichaje, de una cesión o un traspaso. Por qué se ha llegado hasta aquí sería la gran pregunta y cómo vamos a salir de esta la gran incógnita, lo que en realidad importa en lo inmediato. Así a grandes rasgos, el propietario se equivoca en la estrategia si vende a Rodrigo y el mensaje que envía a la afición y al mercado no es el de apostar por traer el mejor delantero posible que exista para compensar esa baja, que no es cualquier cosa. Un delantero mejor que Rodrigo si es preciso. Es lo que hay que exigirle, hay una plantilla que ofrece posibilidades pero en esto del fútbol con el gol no se juega si lo que se pretende es competir y estar arriba. Y se equivoca también si cede al deseo del jugador y lo vende para reforzar a uno de sus rivales más directos como es el Atlético de Madrid.

Y, por mucho que esté sorprendido por todo, también se equivoca Marcelino con esa declaración pública de que habrá que plantearse revisar a la baja los objetivos. Los del Valencia CF siempre han de ser los más altos, con Rodrigo o sin Rodrigo, ese es el convencimiento que ha de haber en el club desde el primero hasta el último. Si lo dice es que realmente lo piensa y entonces hizo muy bien en decírselo a Peter Lim en Singapur, porque se supone que lo haría allí que es el sitio apropiado para ello, pero no es ese el mensaje más acertado que debe escuchar el vestuario a pocas horas de comenzar la competición.

Hace un par de días contábamos que hay dos razones por las que el propietario del Valencia CF tiene decidido traspasar a Rodrigo Moreno, una hacer caja y la otra hacer hueco en la plantilla a Kang In Lee, que es lo mismo que decir aprovechar los recursos que hay en la plantilla y en especial a los jóvenes que salen de la cantera. Hoy estoy convencido de que, siendo importante para las cuentas ingresar 60 millones por un jugador cuya inversión está prácticamente amortizada, el motivo principal que mueve a Lim es el otro. Hay una tercera razón y es que Rodrigo ha dado el OK al Atlético de Madrid sin que nadie le ponga una pistola en la cabeza lo mismo que a otros dijo no, y de eso no se puede interpretar otra cosa más que se quiere ir, aunque no lo ha dicho ni sé si tiene previsto decirlo públicamente.