Ha faltado ambición

No sé que balance hará Marcelino del mercado de fichajes y de la plantilla del Valencia CF que le ha quedado a 3 de septiembre. El club finalmente le ha concedido el primero de sus deseos, que era mantener la base del equipo y su once titular intacto, incluida la presencia de Rodrigo que tan en duda ha estado durante todo el verano y en especial las tres últimas semanas.

Por contra, tendrá una plantilla más larga de lo previsto, lo que significa que los minutos para muchos jugadores van a estar muy caros, y no tendrá a Rafinha, por lo que habrá que buscar ese futbolista que potencie el ataque y pueda aportar en diferentes posiciones en futbolistas como Ferran, Kang In, Manu Vallejo y Sobrino, lo más parecido a un suplente de Parejo que hay en la plantilla aunque no ha existido en toda la pretemporada.

A priori, no ha dado el Valencia CF ese paso adelante rotundo y ambicioso que se esperaba cuando escuchábamos aquello de acercarse al Atlético de Madrid, que además casi se lleva a Rodrigo. Hay, sin embargo, potenciales por explotar y la esperanza de que Maxi responda a las expectativas y se ponga a hacer goles.