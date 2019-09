Ya basta con Rodrigo

Peter Lim ha de tener razones de mucho peso para haberse planteado vender a Rodrigo Moreno al Atlético de Madrid, una de ellas que no quiere que la sociedad vuelva a dar pérdidas como ha ocurrido las últimas temporadas. Diría incluso que la cuestión no estaría ya en que no quiere dar pérdidas, sino en que no puede, y por eso desde que arrancó el mercado de verano el Valencia CF ha vivido pendiente de esa posible oferta que tenía que llegar por el delantero y que se presentó en el peor momento. De esto hablaremos en otro momento, pues por mucho que la salida del delantero pueda ser una simple cuestión de responsabilidad, todo se pudo hacer mucho mejor y sobre todo planificar de otra manera. Si el club no se puede permitir ahora generar más deuda, tampoco va a ser ninguna solución sumar factores de riesgo que comprometan la clasificación del equipo para la Champions, y vender a Rodrigo sin tener el relevo adecuado sin duda lo es.

No sé si se le puede exigir al propietario que no venda a Rodrigo en el mercado de invierno, veremos cómo y dónde estamos para entonces. Lo que sí sería un detalle es que, en el hipotético caso de que la salida del delantero resulte inevitable, primero que ni se le ocurra debilitar al equipo y segundo y no menos importante, que no se lo venda al Atlético de Madrid. Como ya hay gente en la capital que lo da casi como un hecho, eso no es más que una razón para exigirle al señor Lim que no le venda a Rodrigo al Atlético en enero, ni por cincuenta ni por sesenta