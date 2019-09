Gràcies per la propina, amigo Pérez de Rozas

Me da la impresión de que los jugadores del Barça, los grandiosos jugadores del Barça, juegan (y ganan) cuando quieren, cuando les da la gana, cuando ven que es el momento, cuando les miran, cuando lo necesitan...». Se lo he leído en el diario Sport a Emilio Pérez de Rozas y lo único que se me ocurre es dar las gracias a los jugadores del Barcelona por esa Copa del Rey que no querían ganar y, por tanto, le regalaron al Valencia CF, que sí la quería.

Gracias a Cillessen por lo bien que hizo la estatua en el gol de Gameiro y a Jordi Alba por hacerle el pasillo a Carlos Soler en el de Rodrigo. Tampoco querían ganar ni les daba la gana ni era el momento ni les miraban ni lo necesitaban el día de la Roma, o el de Liverpool. Total, ¿qué es para el Barça ganar una Champions después de tres seguidas del Real Madrid?

Pues nada, amigo Emilio, aquí solo nos queda rezar para que el sábado Messi, Suárez, Piqué y compañía no quieran ganar tampoco ese partido, vaya usted a saber por qué, ahora ya sabemos que es la única posibilidad que tiene el Valencia CF de ganarlo. Qué facil y gratuito es faltar el respeto. Gràcies per la propina.



