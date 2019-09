Lo que pasa es que Lim no se va a marchar

Hay que entender la crítica, las protestas y el enfado de muchos aficionados con esta crisis porque nadie la esperaba y muchos todavía no se la explican, con el equipo en Champions y el título de la Copa en el bolsillo. Y hay que entender sobre todo las críticas a la gestión de la misma que ha hecho el máximo accionista del Valencia CF, equivocando tiempos y formas hasta poner en serio riesgo la temporada cuando apenas ha comenzado. Además, es parte de la libertad de cada uno manifestarse con respeto y civismo, como también no hacerlo, que también es un derecho aunque no siempre igualmente reconocido. Vamos, que a menudo se suele tomar por tonto al silencioso o al que no se deja arrastrar por la marea, o al que no insulta ni descalifica.

Si usted está en desacuerdo con el despido de Marcelino, el cambio de rumbo que ha tomado el club, con el tema de Rodrigo o el fichaje de Celades, proteste, grite, agite el pañuelo y saque el papelito que no le será difícil encontrar antes de entrar en Mestalla con aquello de 'Lim go home'. Yo le animo, haga sentir al presidente y al máximo accionista su enfado. También le digo que Peter Lim no se va a ir. Bueno, algún día se marchará, qué duda cabe, no veo a sus hijos ni a sus nietos heredando algún día las acciones, pero ni va a vender ahora ni se lo venderá a cualquier aprovechado de los que pululan alrededor del club desde hace tiempo. Se lo venderá a alguien que tenga dinero, credibilidad y un proyecto para el Valencia CF, será en cualquier caso lo último que le tengamos que agradecer de todas las cosas importantes que nos ha aportado, y que están ahí lo mismo que sus errores, que han sido muchos.

'A mí que me dejen entrar, y una vez dentro ya diré quién me pone el dinero, cómo pago y cuál es mi proyecto'. Algo así le llegamos a escuchar sin ir más lejos a Fernando Gómez en una rueda de prensa cuando se empezaba a dar forma a la posible venta del Valencia CF, y con eso no quiero decir que lo considere uno de esos aprovechados que siguen así dale que te pego. No, simplemente es para ilustrar lo que entonces no valía para hacerse con el poder en el club y ahora mucho menos, porque las acciones ya no están en el limbo sino en la cartera de Meriton.

Por cierto, además de protestar, habrá que estar con el equipo. Qué buena oportunidad tiene el Valencia CF para sumar y recortar diferencias en LaLiga si es capaz de ganar en Mestalla, no sé si alguien ha caído en ello.

