Por mucho que Albert Celades llevara semanas estudiando desde la distancia al Valencia CF, en realidad no sabemos exactamente cuántas, nada como la experiencia y el conocimiendo que dan cinco partidos ya en un banquillo como este y 19 días dentro del vestuario. Es perfectamente comprensible su empeño por solidificar el equipo con un 4-3-3 que en realidad es un 4-4-2 bastante más defensivo que el anterior, por aquello de que los equipos fuertes se empiezan a construir desde la defensa. Lo que ocurre es que la naturaleza no da saltos, la memoria es muy importante a la hora de jugar el balón y este Valencia CF es como es, como lo ha sido en los últimos dos años y pico. Vamos, que el equipo ya estaba construido. Si esto fuera balonmano, tendría toda la lógica dar entrada a Francis Coquelin a defender para, cuando el equipo tiene la posesión, cambiarlo por Ferran Torres , por Kang In Lee o cualquiera de los muchos que el entrenador podría ubicar en una de las bandas. Pero eso en el fútbol, de momento, no está permitido. Además, al final, fuera de su habitat, la conclusión de esos partidos es que ni el equipo defiende mejor ni obviamente ataca mejor. Siempre se ha dicho que para defender mejor no hace falta acumular más defensas y, en el caso del Valencia CF, estaremos casi todos de acuerdo en que para jugar bien a fútbol no necesita más centrocampistas, sino que su mejor centrocampista y además capitán tenga el escenario que necesita para jugar bien. Que los extremos sean extremos y los delanteros, pues eso, delanteros.



VAR

La Federación Española de Luis Rubiales protesta y amenaza con denunciar al operador de televisión por suplantar al VAR y trazar una línea donde ellos creen o suponen que debe estar, y no donde la tecnología demuestra que realmente está. Como esto es fútbol y todo va a flor de piel, entre una línea y otra, separadas por apenas unos mílímetros, el acabose. Un gol que es o no es, una afición encendida que se siente engañada y un sistema que pierde toda su credibilidad. Queja más que lógica y justificada. Desde que existe, nadie debería permitirse el lujo de decidir por el VAR, ni siquiera sugerir. Claro que aquí, amigo Rubiales, lo que seguimos esperando es que alguien explique la decisión del VAR con las manos de Cucurella. ¿Qué tal si hacéis otro comunicado?

