No explican nada

Más que tranquilizar a los empleados del club, podría centrarse de una vez Anil Murthy en entenderse con los aficionados, se lo agradecerán todos los que trabajan en el Valencia CF y también los jugadores, que efectivamente están compitiendo en un clima de tensión que no es el que queremos. Está claro que no se lo pone fácil el jefe con determinadas decisiones que además no explican a nadie, pero entenderse con el valencianismo es algo que va más allá de un gesto, de unas palabras más o menos desafortunadas y del asunto Cañizares. Está a punto de cumplirse un mes desde que el Valencia CF despidió a Marcelino y lo único que han hecho desde entonces en traer un sustituto como Albert Celades, el suyo, el que le recomendaron desde fuera al propietario, dejando definitivamente en fuera de juego a Longoria y especialmente a Mateu Alemany, al que el club necesitaría en estos momentos y difícilmente lo va a tener aunque haya vuelto a sus funciones. No han explicado el por qué de Celades, que está haciendo y hará lo que pueda por sacar esto adelante con el equipo, de eso no hay duda. Ni han transmitido cual es el plan de ahora en adelante ni han apostado por un director deportivo, como si el mercado de enero no estuviera ahí ni hubiera que tomar decisiones en la parcela más importante de un club de fútbol. Con ello dan la sensación de que, en realidad, no lo necesitan. Anil, la gente está confundida y no sabe de qué va esto, y ante eso la única alternativa es protestar.