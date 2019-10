Pedir perdón, eso tan difícil

Pedir perdón es tan fácil como eso mismo, decir perdón, pero habitualmente nos cuesta y mucho. A todos, no solo al presidente del Valencia CF que está encantado de conocerse y rara vez reconoce sus errores. Tiene que entender que en el palco de Mestalla representa al Valencia CF y no a sí mismo, aunque los insultos vayan para él. Ahora cabe esperar que este cambio de talante sirva para que bajen los niveles de demagogia y nos centremos en lo más importante, o sea, en que el equipo esté cómodo al menos en los noventa minutos que esté jugando ante sus aficionados y que el Valencia CF explique de una vez por todas en qué están pensando para rehacer el proyecto que tienen a punto de liquidar de manera definitiva, en cuanto se produzca la salida de Mateu Alemany, que será más bien pronto que tarde. Esa es la pregunta que hay que hacerle al presidente a todas horas y en todas partes, todavía no han dado una respuesta y en definitiva es lo que el club necesita para recuperar la normalidad que ahora no tiene.

PD: Amigo Miguel, ¿o ahora tengo que llamarte Ultra Zorío?, llegará el día en que tú también tendrás que pedir perdón por algunas de las cosas que haces.