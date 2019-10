Menos hablar de Rodrigo

Ha sido pisar Rodrigo Madrid para incorporarse a la selección y volverse a hablar un mes y pico después de su no fichaje por el Atlético de Madrid, curiosamente –o no– el próximo rival del Valencia CF el próximo sábado en partido de LaLiga. A ver si se trata de volverlo a descentrar ahora que está en lo que está y a los delanteros del conjunto colchonero no les salen las cuentas. Respecto al Atlético y su presidente, a estas alturas ya deberían saber que si quieren fichar a Rodrigo lo que tienen que hacer es hablar menos y poner el dinero, cosa que no hicieron entonces y hasta tuvieron la desfachatez de querer llevarse al jugador sin pagar.

Un dinero que no está claro que vayan a tener porque a este paso será incluso más que entonces. En caso de que Peter Lim decida venderlo, cosa de lo que ya sabemos que es perfectamente capaz, habrá que tener en cuenta que el jugador está en una línea ascendente, que como bien dice está muy feliz aquí con su niña valencianista y que, al menos a día de hoy, el Atlético de Simeone parece que lo necesita todavía más que en el mes de agosto. Cuanto más lo quieras, más lo tendrás que pagar, así de simple. Mientras, Rodrigo, tú a lo tuyo, que es hacerle algún gol al Atlético en el Wanda y ganar ese partido, que para el Valencia CF de Celades sería la bomba.